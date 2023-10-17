MİT yalanıyla 65 milyon TL'lik "Milli Emlak" vurgunu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu, üst düzey devlet görevlilerinin ismini kullanarak veya kendilerini "MİT görevlisi" olarak tanıtarak Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne ait arazileri satma vaadinde bulunan şüphelilere yönelik bir soruşturma başlattı.



Polis ekipleri, şüphelilerin 6 ayrı nitelikli dolandırıcılık olayında 65 milyon lira para aldığını tespit etti. Ankara ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.



ARAMALARDA BİRÇOK SUÇ DELİLİ ELE GEÇİRİLDİ



Yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda çek koçanı, sahte dolarlar, sahte satış sözleşmeleri, sahte milletvekili danışman kartları, sahte bilezikler ve sahte araç tepe lambası ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilerin suçun kanundaki yerini öğrenme amaçlı kullandığı mevzuat kitapları da bulundu.



Bir kadın şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından E.G.S., F.Ö., H.Ö., A.K., A.Ç. ve M.K. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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