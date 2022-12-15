MİT yalanıyla cinsel istismarda iki okul müdürüne tutuklama talebi

Okul müdürü H.A.

Konya'da ''MİT'e memur olarak alacağız'' vaadiyle cinsel istismar iddiasında, mağdurun ailesinin avukatı iki okul müdürü hakkında tutuklama talebinde bulundu.

17 yaşındaki lise öğrencisi okul müdürü tarafından "Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) memur olarak alacağız" diyerek kandırıldı ve tanıştırıldığı kişinin günlerce cinsel saldırısına maruz kaldı.

Ailenin şikayeti üzerine kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal (35) tutuklandı. Okul müdürü ile ona yardım eden başka bir müdür de açığa alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı da müfettiş görevlendirdi.

OKUL MÜDÜRLERİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

G.A.'nın ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç, dosyada adı geçen diğer şüphelilerin tutuklanması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığı’na talepte bulunduklarını söyledi.

G.A.'nın kendi okul müdürü H.A. ile odasında G.A. ile Mandal'ın dini nikahı kıyılan başka okulun kadın müdürü A.S.K.'nin de tutuklanması gerektiğini belirten Güleç, “Söz konusu olayla ilgili olarak Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam etmektedir. Dosyada gizlilik kararı da halen sürüyor. Biz açığa alınan okulun müdürleri ve dosyada adı geçen şüpheliler yönünden de tutuklanma kararı verilmesini talep ettik. Olaydaki suçluların en ağır cezayı alması için yoğun bir mesai vermekteyiz” dedi.



OKULA YENİ MÜDÜR ATANDI



Bu arada, açığa alınan okul müdürlerinden H.A.’nın yerine yeni bir müdür atandığı öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin idari soruşturma kapsamında H.A. ile A.S.K. hakkında araştırmalarını sürdürdükleri belirtildi.

Kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan Ahmet Mandal

Lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki G.A, notları iyi olduğu için okul müdürünün kendisine ''Seni MİT'e memur olarak alalım'' dediğini anlattı.



İddiaya göre okulun müdürü öğrenciyi kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan Ahmet Mandal ile tanıştırdı.



ÖLÜM TEHDİDİ



Genç kızın iddiasına göre zanlı ailesini öldürmekle tehdit etti, okul müdürü de onun istediklerini yapması istedi.



MÜDÜRÜN ODASINDA DİNİ NİKAH!



Tehdit edilen G.A.'ya başka bir okulun müdürünün odasında dini nikah kıyıldı.



Okul müdürü öğrencinin babasını da okula çağırarak konuştu ve onu kızının MİT'te eğitim alacağına inandırdı. Öğrenci G.A. günlerce Ahmet Mandal'ın cinsel saldırısına maruz kaldı.



KORKTUĞU İÇİN SUSTU



Ailesini öldüreceğinden korktuğu için kimseye anlatamadığını söyleyen lise öğrencisi sonunda babasıyla konuştu. Ailenin şikayeti üzerine Ahmet Mandal, ''çocuğun cinsel istismarı'' suçundan tutuklandı.

