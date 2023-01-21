MİT yalanıyla lise öğrencisine cinsel istismarda istenen ceza belli oldu

MİT yalanıyla lise öğrencisine cinsel istismarda yeni deliller Haberi Görüntüle

Konya'da bir lise öğrencisinin okul müdürünün tanıştırdığı kişinin cinsel saldırısına uğramasına ilişkin soruşturma tamamlandı.

''Seni MİT'e alacağız'' diyerek liseli kızı kandırmışlardı, tutuklu üç kişi için üç ayrı suçtan 37'şer yıla kadar hapis cezası istendi.



Konya'da 17 yaşındaki lise öğrencisi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) işe alınacağı vaadiyle okul müdürü tarafından bir kişi ile tanıştırılmıştı.



Ancak öğrenci, tehdit ve şantaja maruz kalmıştı.



Genç kıza okul müdürününün de yönlendirmesiyle, başka bir okulda müdürenin odasında dini nikah kıyılmıştı.



Ailenin şikayeti üzerine öğrenciye istismarda bulunan üç çocuk babası Ahmet Mandal, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanmıştı.



Kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan Ahmet Mandal

İstismara aracılık eden okul müdürü Harun Avcu ile okul müdiresi Asuman Sahar Koleri de cezaevine gönderilmişti.



Şüpheliler hakkında savcılık tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı.



Ahmet Mandal'ın genç kıza cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.



Ayrıca Mandal'ın evinde yapılan aramada 'özel istihbarat grubu' yazılı kartların ele geçirildiği ifade edildi.



Tutuksuz sanıklardan birinin ise müdire Asuman Sahar'ın hesabına açıklaması bulunmayan 54 bin lira para transferi yaptığı vurgulandı.



Ahmet Mandal, Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri hakkında 37'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.



Zanlılar,, ''Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'', ''çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve ''sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından yargılanacak.