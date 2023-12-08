"MİT'e alacağız" vaadiyle lise öğrencisine istismarda istenilen cezalar belli oldu

OKUL MÜDÜRÜ ASUMAN, EKİBİN BAŞINDA OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ



Savcı mütalaasına şöyle devam etti:



“Ahmet Mandal, Harun Avcu, Asuman Sahar Koleri, M.K., ve A.A'nın mağdurun ailesinin evine gidip, kızlarının istihbarata seçilmiş olması nedeniyle tebrik için geldiklerini açıkladıkları, Asuman Sahar Koleri'nin de kendilerinin MİT elemanı olduğunu, devletin milli eğitim içerisindeki FETÖ yapılanmasını etkisiz hale getirmek için kendilerini görevlendirdiğini, ekibinin başının kendisi olduğunu açıkladığı, sanıkların evden ayrılırken mağdur G. A.'yı yanlarına alıp Asuman Sahar Koleri'nin müdürlüğünü yaptığı okula götürdüğü, 18.11.2022 ve 19.11.2022 tarihinde mağdur G.A. ile Ahmet Mandal birlikte okulda kaldıkları, aralarında her iki gece de cinsel birlikteliğin yaşandığı, okulun yan tarafından bulunan Yunus Emre İlkokulu’nun kamera kayıtlarından A.A dahil Harun Avcu, Asuman Sahar Koleri, M.K'nin birlikte hakaret ettiklerinin tespit edildiği anlaşılmıştır”



SANIKLARIN 54, 36 ve 28’ER YIL HAPİSLERİ İSTENDİ



Sanık Ahmet Mandal’ın mağdur G.A.’ya yönelik "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 28 yıl, mağdur K.K.’ye yönelik "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan da 8 yıl, sanık Asuman Sahar Koleri’nın mağdur G.A.’ya yönelik "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 28 yıl, mağdur K.K.’ye yönelik "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan da 8 yıl, sanık Harun Avcu’nun G.A.’ya "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 42 yıl, mağdur K.K.’ye yönelik "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan da 12 yıl hapsi istendi.

Avcu’ya istenen cezanın artırılmasında "eğitici, öğretici, hizmeti veren, koruma ve gözetim yükümlülüğünün sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi" suçunun oluştuğu kaydedildi.

Sanık A.A ile M.K için ise mağdur G.A.’ya yönelik "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 28 yıl hapis cezası istedi.



Savcı, sanıklar Ahmet Mandal, A.A., Asuman Sahar Koleri, Harun Avcu, M.K'nin G.A.’ya yönelik "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan açılan davanın da olay tarihinde mağdurun 15-18 yaş aralığında olduğu, suçun yasal unsurlarının oluşmadığını bu suçtan sanıklar hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.



Karar duruşması Konya 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Ocak 2024 tarihinde görülecek.



NE OLMUŞTU?



Lise müdürü Harun Avcu, geçen yıl kasım ayında son sınıfta okuyan G.A. isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diyerek kandırıp, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı. Mandal, iddiaya göre; G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. 2 okul müdürü de istismara aracılık etmişti.



G.A.'nın durumu anlatması ile ailesi şikayetçi oldu. Kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım'da 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.



Öğrencinin okuduğu okulun müdürü Harun Avcu'nın, G.A'ya başka bir okulun müdiresinin odasında dini nikah kıydığı öne sürülüyordu. Okul müdürleri olay sonrası açığa alınmıştı.



Ailenin şikayeti üzerine G.A'ya istismarda bulunan Ahmet Mandal, tutuklanmıştı. Okul müdürü Harun Avcu hakkında da tutuklama kararı verildi.



Kadın müdür ve eşinin de aralarında olduğu diğer 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.