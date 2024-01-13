"MİT'e alacağız" vaadiyle lise kıza istismar davasında tahliyelere savcıdan itiraz

Konya'da "MİT'e memur olarak alacağız" yalanıyla liseli kıza istismarda yeni bir gelişme yaşandı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Ahmet Mandal, Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri hakkında, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından 37'şer yıla kadar hapis ile olayla bağlantısı olduğu öne sürülen tutuksuz sanıklar Mandal'ın iş ortağı Ali Akkaş, Koleri'nin eşi M.K., dini nikahın kıyıldığı okuldaki kadın hizmetli H.K., asker B.K.'ye "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından hapis cezası istendi.



4 SANIĞA HAPİS, 3 SANIĞA BERAAT



9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5'inci duruşmada mahkeme heyeti, Ahmet Mandal'a G.A.'ya "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 20 yıl, K.K.'ye yönelik ise "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl hapis cezası verip, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Okul müdürleri Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri ile Mandal'ın ortağı Ali Akkaş, G.A.'ya yönelik "Çocuğun cinsel istismarına yardım etme" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezası aldı.

İki okul müdürü ayrıca diğer öğrenci K.K. yönünden "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırılıp, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek tahliye edildi.

Diğer sanıklardan Asuman Sahar Koleri'nin eşi M.K., B.K. ve H.K. ise beraat etti.



TAHLİYE KARARINA SAVCI VE AİLENİN AVUKATINDAN İTİRAZ



Ahmet Mandal, Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri hakkında, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından 37'şer yıla kadar hapis istemiyle mütalaa veren mahkeme savcısı ile ailenin avukatı Mehmet Onur Güleç, tahliyelere itirazda bulundu.

İtirazlar bir üst mahkeme olan 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletildi.