İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Mitili değil ama postu İstanbul’a seriyorum. İstanbul’da milli iradeyi gasbedenlere, bu aziz millet elbette bir ceza kesecek. Bu cezanın tereddüde mahal vermeyecek bir aralıkta olması lazım." dedi.



Akşener, Zeytinburnu, Güngören, Bağcılar ve Esenler'de İYİ Parti seçim çadırlarını ziyaret etti, esnafla buluştu.



Zeytinburnu seçim çadırında konuşma yapan Akşener, 31 Mart seçim sürecinde rakip partileri tarafından çirkin ve kötü bir dil kullanıldığını iddia etti.



Akşener, "CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi seçmenlerine 'illet' dendi, 'zillet' dendi, 'terörist' dendi ve sonuç itibarıyla adayların resimleri yerine liderlerin resimlerinin asıldığı, adayların projeleri yerine, Cumhurbaşkanının, Sayın Erdoğan’ın meydan meydan gezip kendini anlattığı bir seçim geçirdik." ifadelerini kullandı.



1 Nisan’da Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazandığını savunan Akşener, şöyle devam etti:



"Türkiye’de olmayan bir şeye İstanbul sahne oldu. Sayın Erdoğan’ı uzun süredir tanıyan, zamanında dostu olan bir insanım. Sayın Erdoğan’ın asla yapmayacağına inandığım bir davranış biçimi ortaya çıktı. Nedir yapmayacağına inandığım şey? İstanbul seçimlerinin iptal edilmeyeceğine dair arkadaşlarımla iddiaya girdim. Dedim ki 'Sayın Erdoğan bize hakaret eder, ortağına iftira attırır, her şeyi yapabilir, seçimi kazanana kadar ama millet iradesiyle ters düşmez. Sandığı tekmelemez ve sonuçta Sayın İmamoğlu’nun seçildiğini kabul eder. O cumhurbaşkanı makamında, Ekrem Bey de büyükşehir belediye başkanlığı makamında otururlar. Biri Türkiye’yi biri de İstanbul’u yönetir.' dedim ama yanılmışım."



Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bazı kişi ve kurumlara araç tahsis ettiğini, bazı vakıf ve kurumlara da para aktardığını iddia etti.



Trabzonlulara, Giresunlulara, Ordululara, Güneydoğululara ve herkese iktidar tarafından hakaret edildiğini öne süren Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İçişleri makamında oturan zat var ya hani. Bayram namazı, bayram namazı... Şimdi bu arkadaş Üsküdar Meydanı’nda Temel Bey ile ikimizi, yani Meral Akşener’in, Kandil’le sözleşme yaptığımızı ilan etti. Ben de döndüm dedim ki 'Yahu ben de eski içişleri bakanıyım. İçişleri bakanları iftira etmez, gereğini yapar. O sözleşmeyi çıkar ve gereğini yap kardeşim. Ne benim ne de Temel Bey'in dokunulmazlığı yok. Cevap şu oldu, 'Seçim zamanı her şey söylenir.' Meral Akşener peşini bırakır mı? Bırakmaz. Hemen bir araştırma önergesi verdik, 'Madem Meral Akşener Kandil’le sözleşme imzalamış, araştırın, gereğini yapın.' Büyük ve küçük ortağın oylarıyla reddedildi."



"SEÇMENİN OYUNU HEBA ETTİRMEYECEĞİZ"



Türk toplumun mağdurun yanında durduğunu anlatan Akşener, İmamoğlu'nun hiç kampanya yapmasa bile 23 Haziran akşamında mazbatayı alabileceğini söyledi.



Akşener, 23 Haziran seçimlerinde sandıklarda küçük de olsa yanlış olamayacağına vurgu yaparak, "Çünkü, 39 ilçede CHP ve İYİ Parti’den dört vekil görev alacak. Her sandığa bir avukat göndereceğiz, seçmenin oyunu heba ettirmeyeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bu sefer en az 2-3 puan farkla sahibine iade edeceğiz." dedi.



Bir gazetecinin AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın Diyarbakır ziyaretine ilişkin sorusu üzerine, Akşener, "Sayın Binali Yıldırım 'Dersim' demiş, peki Dersim mevzusu üzerinden söven troller ne olacak şimdi? Açılım süreci üzerinden yani sanki bir açılımcıymışız gibi söven genel başkan yardımcıları ve sarayın sözcüleri ne halt edecek şimdi? Dolayısıyla kesinlikle hepimizden özür dilemeden, biz derken seçmenlerimizi kastediyorum, seçmen nezdinde bir affa uğrayacaklarını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.



"39 İLÇEYİ DOLAŞACAĞIM"

Bağcılar Meydanı’nda da CHP ve İYİ Parti’nin seçim çadırlarını ziyaret eden Akşener, burada bir vatandaşın üye kaydını yaptı.



Akşener, çadırda olduğu sırada yanına gelen görme engelli aşık Ali Sezer, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için yazdığı türküyü okudu.



Meral Akşener, burada yaptığı açıklamada ise "Ben hayretler içerisindeyim. Sayın Erdoğan’ın çevresinde onu çok sevdiğini iddia eden kişilerin, ona en büyük kötülüğü ettiğine şahidim, inanıyorum. AK Parti’nin sisteminin bozulması için elinden gelen gayreti gösteren bir güruh var. Bu nedir? 31 Mart’a giderken o ortaya konulan dil." değerlendirmesini yaptı.



Bu iki haftada İstanbul’da seçim çalışmalarına katılacağını aktaran Akşener, "Mitili değil ama postu İstanbul'a seriyorum. İstanbul'da milli iradeyi gasbedenlere, bu aziz millet elbette bir ceza kesecek. Bu cezanın tereddüde mahal vermeyecek bir aralıkta olması lazım. Bugün benim üçüncü ilçem, 39 ilçeyi bu şekilde dolaşacağım." şeklinde konuştu.