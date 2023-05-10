Mitinge taşlı saldırı | İmamoğlu, Erzurum'da yaralananlarla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da yaralanan vatandaşlarla buluştu.

Ekrem İmamoğlu, açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Fotoğraflarla paylaşım yapan İmamoğlu, "Erzurum'daki buluşmamız sırasında taşlarla yaralanan hemşehrilerimle buluştum. Durumları iyi, moralleri yüksek, hepinize selamları var." dedi.

Erzurumla yine buluşacaklarını da belirten İmamoğlu, "Gönül bağımızı hiç kimse koparamaz." mesajı verdi.