MİT'ten ajan ağına operasyon: Yedi şüpheli tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı , Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası bir ajan ağına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

MİT'in, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü'nde kurulan özel ekiplerle yürüttüğü ortak soruşturma kapsamında dört ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

YEDİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda uluslararası ajanlık ağının başında olduğu belirtilen B.E. ile altı şüpheli gözaltına alındı. Şebekede yer aldığı belirlenen iki şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan yedi şüpheli tutuklandı.

HASSAS BİLGİLERİ YURT DIŞINA AKTARDILAR

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tespitlerine göre, B.E. ve şebeke içinde yer alan kişiler, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ile dernek, etkin gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri toplayıp, yabancı istihbarat servislerine aktardı.

Bu kişilerin aktivitelerinin MİT'in dikkatini çekmesiyle harekete geçen ekipler, kapsamlı bir istihbarat operasyonu başlattı. Bu kapsamda B.E. ve örgütün diğer üyelerinin faaliyetleri yakın takibe alındı.

TÜM YAPI DEŞİFRE EDİLDİ

Zaman içinde ajan şebekesinin yabancı servislerle kurduğu iletişim hatları, raporlaşma yöntemleri ve ödeme mekanizmaları ile görev talimatları tamamen kayıt altına alındı. Ekiplerin istihbari çalışmalarıyla, Türkiye aleyhine casusluk faaliyetleri yürüten şebekenin merkezindeki B.E. başta olmak üzere örgütün tüm yapısı deşifre edilmiş oldu.