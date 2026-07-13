MİT'ten DAEŞ operasyonu. Sarı bültenle aranan Talip Güler Türkiye'ye getirildi

MİT ’in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Talip Güler’in, 2021 yılı öncesinde DAEŞ ’in sözde “Türkiye vilayeti sorumlusu” ve “DAEŞ / Faruk Ofisi” sözde finans sorumlusu olarak faaliyet yürüten Kasım Güler’in kardeşi olduğu tespit edildi. Kasım Güler de 2021 yılında yine MİT’in düzenlediği operasyonla Türkiye’ye getirilmişti.

MİT’in yürüttüğü çalışmalar sonucunda sarı bültenle aranan Talip Güler’in 2014 yılının Ocak ayında illegal yollarla Suriye’ye geçtiği tespit edildi. Talip Güler’in Suriye’deki faaliyetlerini, başta abisi Kasım Güler olmak üzere örgüt sorumlularıyla irtibatlı olarak yürüttüğü belirlendi.

MİT, DAEŞ’in sözde “Türkiye vilayeti sorumlusu” Kasım Güler’i yakalayarak Türkiye’ye getirmesi sonrasında kardeşi Talip Güler içinde çalışmalarını sürdürdü. Faaliyetleri adım adım takip edilen Talip Güler’in yakalanarak çatışma bölgelerinden Türkiye’ye getirilmesi sağlandı.