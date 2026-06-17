MİT'ten DAEŞ operasyonu. Sözde medya yapılanmasından sorumlu Ahmet Kazancı yakalandı

MİT 'in terör örgütü DAEŞ 'e yönelik operasyonunda örgütün sözde sorumlularından Ahmet Kazancı sınır bölgesinde yakalanarak Türkiye 'ye getirildi.

MİT’in istihbari çalışmaları sonucunda, Ahmet Kazancı’nın Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına geçerek DAEŞ’in Horasan Vilayeti'ne katıldığı tespit edildi. Kazancı’nın DAEŞ'e ait kamplarda aktif görev yaptığı saptandı.

Kazancı’nın, Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynayan ve Pakistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen DAEŞ’e Türk Medya Sorumlusu Abu Yasir Al Turki kod Özgür Altun ile birlikte faaliyet yürüttüğü belirlendi. Ayrıca Kazancı’nın, Özgür Altun’un yakalanmasının ardından yerine geçerek Altun’un örgütsel faaliyetlerini devraldığı da belirlendi.

MİT tarafından sürdürülen hassas çalışmalar neticesinde, Ahmet Kazancı’nın, Pakistan’da DAEŞ unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından sağ olarak kurtulduğu tespit edildi. Kazancı’nın Afganistan-Pakistan alanında DAEŞ bünyesinde aldığı eğitimler ve örgütsel faaliyetleri sonrası illegal yollardan Türkiye’ye giriş yapacağı ve örgütsel çalışmalarını sürdüreceği saptandı.

Bunun üzerine MİT, Kazancı’nın yakalanması için düğmeye bastı. Sürdürülen hassas çalışmalar neticesinde, örgütsel faaliyetleri takip edilen Abu Ubeyde / Abu İbrahim Kod Ahmet Kazancı, sınır bölgesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

MİT’in operasyonu ile yakalanan Ahmet Kazancı, ifadesinde; - Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yöneten Abu Yasir Al Turki kod Özgür Altun ile ilişkisini, DAEŞ bünyesinde aldığı silahlı ve dini çeşitli eğitimleri, DAEŞ adına yürüttüğü medya/propaganda faaliyetleri kapsamındaki görevlerini, itiraf ederek, detaylarını aktardı.

Yapılan bu operasyon ile DAEŞ’in Türkiye’ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması, DAEŞ'in unsur kazanımının deşifre olması ve eylem planlamalarının ele geçirilmesi sağlandı.