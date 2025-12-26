MİT'ten DAEŞ operasyonu. Yılbaşında eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Emniyet ve MİT'ten yapılan ortak operasyonda DAEŞ'li bir terörist yakalandı. Malatya'da yakalanan teröristin yılbaşında saldırı hazırlığında olduğu öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde terörist İbrahim Burtakuçin’nin Türkiye’de DAEŞ adına faaliyet yürüttüğü, Türkiye’den fırsat bulması halinde çatışma bölgelerine intikal ederek DAEŞ’e katılma arayışları içerisinde olduğu ve yılbaşında Türkiye’de DAEŞ adına eylem/saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi.

Teröristin yurt içi ve yurt dışında birçok DAEŞ sempatizanı ile irtibat halinde olduğu belirlendi. MİT’in yürüttüğü hassas çalışmalar sonucunda teröristin güncel konumu tespit edildi.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sürdürdüğü çalışmalar neticesinde İbrahim Burtakuçin Malatya’da yakalandı. Söz konusu şahsa ait dijital materyaller ile evinde bulunan yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Gerçekleştirilen incelemeler neticesinde DAEŞ’li teröriste ait materyallerde; DAEŞ’e ait yazılımların, DAEŞ -sözde- bayrağına/flamalarına ilişkin görsellerin, DAEŞ tarafından motivasyon amaçlı canlı bomba/fedai eylemlerinde kullanılan ve DAEŞ’e katılımı destekleyen ses dosyaların, DAEŞ unsurlarına ve yöneticilerine ait görseller ve videoların, DAEŞ unsurları ile gerçekleştirdiği örgütsel görüşmelerin olduğu tespit edildi.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, DAEŞ'in Türkiye’ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması, DAEŞ'İn unsur kazanımının deşifre olması ve eylem planlamalarının ele geçirilmesi sağlandı.