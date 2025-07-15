MİT'ten FETÖ operasyonu: Hakmar ve Tatbak'a kayyum atandı
Milli İstihbarat Teşkilatı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik dokuz ilde operasyon düzenlendi. 26 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, market zinciri Hakmar ve tatlıcı Tatbak'a kayyum atanmasına karar verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne dokuz ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiği operasyon kapsamında belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi.
HAKMAR VE TATBAK'IN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
Düzenlenen operasyonda, örgütün finansörlüğünü yaptığı tespiti yapılan, İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi olan Hakmar ile tatlıcı Tatbak zincirinin sahibi Z.D. ile örgütün finans faaliyetinin dağıtımını gerçekleştirdiği belirtilen polis memurluğundan ihraç edilen C.G. ve maddi yardım alan 24 şüpheli şafak operasyonu ile gözaltına alındı.
Her iki markanın da sahibi olan Z.D.'nin evinde yapılan aramada, örgütle bağlantılı materyaller ele geçirildiği bildirildi.
"KAYNAK OLARAK HAKMAR KULLANILDI"
Z.D.'nin FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.
Derinleştirilen soruşturmada kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubu'nun kullanıldığı tespiti yapıldı. Ayrıca, Z.D.'nin özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan kişileri, market bünyesinde çalıştırdığı belirtildi.
GENEL MÜDÜRLÜKTE ARAMA YAPILDI
Emniyet güçleri, HAKMAR Şirketler Grubu'nun Sancaktepe'deki genel müdürlük binasında arama gerçekleştirdi.
Aramalarda, müdürlük binasında iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzeyde tutulduğu ve burada örgütsel toplantılar yapıldığı kaydedildi.
İL İL GEZEREK ÖRGÜT MENSUPLARIYLA GÖRÜŞTÜ
Güvenlik güçlerinin uzun süredir takibinde olan ihraç polis memuru C.G.'nin de HAKMAR'da illegal olarak çalıştığı ve Z.D.'nin talimatıyla il il gezerek örgüt mensuplarına para dağıttığı ortaya çıktı.
C.G.'nin, FETÖ'nün mahrem yapılarında yer alan ihraç olmuş kişilerle ve onların yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği tespit edildi.
HAKMAR VE TATBAK'A KAYYUM ATANDI
Soruşturma kapsamında HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atanmasına karar verildi.
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