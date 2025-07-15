MİT'ten FETÖ operasyonu: Hakmar ve Tatbak'a kayyum atandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne dokuz ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiği operasyon kapsamında belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi.

HAKMAR VE TATBAK'IN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonda, örgütün finansörlüğünü yaptığı tespiti yapılan, İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi olan Hakmar ile tatlıcı Tatbak zincirinin sahibi Z.D. ile örgütün finans faaliyetinin dağıtımını gerçekleştirdiği belirtilen polis memurluğundan ihraç edilen C.G. ve maddi yardım alan 24 şüpheli şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

Her iki markanın da sahibi olan Z.D.'nin evinde yapılan aramada, örgütle bağlantılı materyaller ele geçirildiği bildirildi.