MİT'ten film gibi casusluk operasyonu: Kablosuz ağları hedef aldılar
26.11.2026 11:01
Son Güncelleme: 26.11.2026 11:10
Operasyonla yakalanan iki şüpheli tutuklandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul ve Ankara'da kritik kurumların Wi-Fi ağlarına sızmaya çalışan şebekeye operasyon düzenledi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yabancı teşkilatlarının kritik kurumların kablosuz ağlarına sızma çalışmasını engelledi.
MİT, şebeke üyelerinin kritik kurumların internet ağlarına sızma amacıyla çalışma yürüttüğü istihbaratı üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin özel teknik uygulamalar ve cihazlar kullanarak Ankara ve İstanbul'da kendilerine verilen güzergahlarda dolaştığı ve Wi-Fi ağlarının haritalandırmasını yaptığı belirlendi.
KRİTİK KURUMLARIN ÇEVRESİNDE HAREKET ETTİLER
Yapılan tespitleri üzerine harekete geçildi. MİT koordinesinde İstanbul Emniyeti ile gerçekleştirilen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheliler Ankara'daki kritik kamu kurumları, savunma sanayii kuruluşları, siyasi parti genel merkezleri, askeri yerleşkeler ve diğer ülke misyonlarının çevresinde hareket ettiklerini itiraf etti.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda el konulan ürünler.
SOSYAL MEDYADAN ULAŞTILAR, ÖDEMELER KRİPTO PARA İLE YAPILDI
Sorgulanan şüpheliler, talimatların kendilerine sosyal medyadaki iş bulma ilanları üzerinden iletildiğini anlattı.
Şüpheliler, casusluk faaliyeti karşılığında yapılan ödemenin ise kripto para uygulamaları üzerinden gerçekleştiğini aktardı.
YABANCI ÜLKE FAALİYETİ OLDUĞU BELİRLENDİ
MİT tarafından yapılan araştırmada, şüphelilerin yabancı bir ülkenin istihbarat servisi adına faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Siber casusluk şüphelisi iki kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.