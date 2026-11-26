Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT ), yabancı teşkilatlarının kritik kurumların kablosuz ağlarına sızma çalışmasını engelledi.

MİT, şebeke üyelerinin kritik kurumların internet ağlarına sızma amacıyla çalışma yürüttüğü istihbaratı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin özel teknik uygulamalar ve cihazlar kullanarak Ankara ve İstanbul'da kendilerine verilen güzergahlarda dolaştığı ve Wi-Fi ağlarının haritalandırmasını yaptığı belirlendi.

KRİTİK KURUMLARIN ÇEVRESİNDE HAREKET ETTİLER

Yapılan tespitleri üzerine harekete geçildi. MİT koordinesinde İstanbul Emniyeti ile gerçekleştirilen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler Ankara'daki kritik kamu kurumları, savunma sanayii kuruluşları, siyasi parti genel merkezleri, askeri yerleşkeler ve diğer ülke misyonlarının çevresinde hareket ettiklerini itiraf etti.