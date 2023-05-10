MİT'ten Gara'da nokta operasyon

MİT’in saha ajanları, Müslüm ÜRPER’in güvenlik güçlerimize karşı eylem hazırlığında olan özel güç mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşılamak için planlama yaptığı yönünde bilgi elde etti.

Soro Guyi kod adlı Ürper, güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilecek eylemlerde kullanılacak silahları taşıdığı anda, MİT’in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

MÜSLÜM ÜRPER KİMDİR?



Müslüm ÜRPER, örgütün gençlik yapısı içerisinde Türkiye’de sokak eylemlerinde yer aldı. 2013 yılında PKK/KCK kırsal kadrosuna katıldı. 2014 yılında Suriye’ye geçerek silahlı ve ideolojik eğitim aldı. 2015 yılı itibariyle Irak’ın kuzeyine geçti. Uzun süre, Özel Güç içerisinde örgütün kurye sorumlusu olarak faaliyet gösterdi.



Güvenlik kaynakları, anılanın etkisiz hale getirilmesiyle özellikle örgüt yöneticilerinin güvenilir kurye bulmakta zorlanacağını, intikallerinde aksamalar yaşanacağını ifade etti.