MİT'ten Harkurk'ta nokta operasyon

SON DAKİKA HABERİ: Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üssünde eylem gerçekleştirmeyi planlayan PKK/KCK mensubu Eziz Gabar kod adlı Serdar Sönmez, MİT’in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Harkurk'ta nokta operasyon
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, hakkında terör suçlarından arama/yakalama kararı bulunan terörist Sönmez'in, TSK'nın Hakurk'taki üssüne terör saldırısı yapacağını tespit etti.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "üst düzey" yöneticilerinin verdiği talimatla Hakurk'taki üs bölgesine sızma girişiminde bulunarak, keşif ve gözlemde bulunması ve keskin nişancı tüfeği ile saldırı gerçekleştirmesi beklenen terörist Serdar Sönmez, hazırlık sırasında MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Terörist Sönmez'in 2014'te terör örgütü PKK/KCK'ya katıldığı, 2015'te Irak'ın kuzeyindeki Gara'ye geçerek silahlı/ideolojik eğitim aldığı ve 2018'de Kandil'de faaliyet ve son olarak Hakurk'ta terör eylemlerine katıldığı öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Bangladeş'e Nobel ödüllü başkan: Muhammed Yunus NTV'ye konuşmuştu

TÜRKİYE HABERLERİ

Kripto para dolandırıcılarına darbe: Piyasa değeri 166 milyon 864 bin lira

Kripto para dolandırıcılarına darbe: Piyasa değeri 166 milyon 864 bin lira

Görümce dehşeti: Kaynar suyla yaktı

Görümce dehşeti: Kaynar suyla yaktı

Kilis merkezli terör operasyonu

Kilis merkezli terör operasyonu

Cemal Enginyurt kimdir? Siyasetçi Cemal Enginyurt kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Cemal Enginyurt kimdir? Siyasetçi Cemal Enginyurt kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Mardin’de ot yangını

Mardin’de ot yangını

Ayvalık'ta 11 göçmen kurtarıldı

Ayvalık'ta 11 göçmen kurtarıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...