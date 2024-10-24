MİT'ten Irak ve Suriye'de PKK hedeflerini vurdu

Milli İstihbarat Teşkilatı, 23 Ekim 2024 tarihinde Ankara’da, Türk Havacılık Uzay Sanayi Anonim Şirketi (TUSAŞ)’a yönelik gerçekleştirilen menfur saldırının ardından Suriye ve Irak’ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerini imha etti.



MİT tarafından, söz konusu operasyonlarda Suriye’de ve Irak’ta PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı.



MİT, terör örgütü PKK/YPG’ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar Milli İstihbarat Teşkilatı operasyonlarına aralıksız devam edeceğini belirtti.