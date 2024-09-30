MİT'ten Irak'ta nokta operasyon

MİT, sınır ötesinde nokta operasyonlarına devam ediyor.

PKK/KCK’nın Öz Savunma Birlikleri sözde sorumlusu Lokman İsmail'in Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, hassas çalışmaları sonucu Lokman İsmail'in, terör örgütünün Öz Savunma Birlikleri yapılanması içerisindeki birinci derece sözde sorumlu olduğunu belirledi. Bu istihbarat üzerine operasyon kararı alındı.

MİT’in saha ajanlarının istihbaratı sayesinde PKK/KCK’lı Lokman İsmail’in Irak’ın kuzeyinde olduğu tespit edildi.

Terörist Lokman İsmail, tam isabetli atışla etkisiz hale getirildi.

Lokman İsmail, 2015-2016 yıllarında Şırnak’ta meydana gelen hendek-barikat olaylarında Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırıları organize eden kişiydi.

Terörist ayrıca 2019’da Adana Seyhan’da Suriye uyruklu şahıslar tarafından iki otomobile yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının talimatını da vermişti.