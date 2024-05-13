MİT'ten Irak'ta nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Sedat Aksu'nun, terör örgütünün sözde konsey yöneticisi olduğu belirlendi.

MİT'ten Irak'ta nokta operasyon
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Son dakika haberi! Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Şevger Çiya kod adlı terörist Aksu'nun yurt içinde, Suriye ve Irak'ta güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerinin talimatını verdiğini tespit etti.

Pençe-Kilit harekat bölgesinde eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat tedarik eden terörist Aksu, beraberindeki teröristlerle Gara'da etkisiz hale getirildi.

Örgüt içinde 1998'den bu yana yer aldığı belirlenen teröristin, Irak'ta örgütün sözde yöneticisi olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi.

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