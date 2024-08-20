MİT'ten Irak'ta nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Hakurk bölgesinde düzenlediği operasyonla PKK/KCK'lı terörist "Sema Cuya Çevlik" kod adlı Zilan Azak'ı etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Irak'ta nokta operasyon

MİT, 'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla PKK/KCK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, örgütü PKK/KCK'ya 2015 yılında üniversite eğitimini yarıda bırakarak katıldığı belirtilen Azak'ın, 'ye yönelik istihbarat toplama, keşif, gözetleme ve drone'lu saldırı faaliyetlerinde yer aldığı bilgisine ulaştı.

MİT'ten Irak'ta nokta operasyon - 1

Azak'ı takibe alan MİT, Hakurk bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla terörist Azak'ı etkisiz hale getirdi.

Terörist Azak'ın, bir süredir örgütün drone'lu saldırılarında ve Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyetlerinde yer aldığı öğrenildi.

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