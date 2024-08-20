MİT'ten Irak'ta nokta operasyon

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK/KCK'ya 2015 yılında üniversite eğitimini yarıda bırakarak katıldığı belirtilen Azak'ın, Türkiye 'ye yönelik istihbarat toplama, keşif, gözetleme ve drone'lu saldırı faaliyetlerinde yer aldığı bilgisine ulaştı.

Azak'ı takibe alan MİT, Hakurk bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla terörist Azak'ı etkisiz hale getirdi.



Terörist Azak'ın, bir süredir örgütün drone'lu saldırılarında ve Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyetlerinde yer aldığı öğrenildi.