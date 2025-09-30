MİT'ten kişisel verileri çalanlara operasyon

MİT koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)’nun iş birliği ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin korunmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, vatandaşların kişisel verilerine yasa dışı yollarla erişim sağlayan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul, Şanlıurfa, İzmir ve Kütahya’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı sorgu sistemlerinin yöneticileri ve geliştiricilerinin de aralarında bulunduğu şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.Z.H., B.K. ve M.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan iki kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.