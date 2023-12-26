MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon

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PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Şefa Akman isimli terörist etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bölücü terör örgütüne yönelik sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor.
Terör örgütünün öz savunma birlikleri sözde Süleymaniye Kuzey Alan sorumlusu, Bahoz Zagros kod adlı Mehmet Şefa Akman'ın silahlı eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.
Hakkında nitelikli aranma kaydı bulunan teröristin yeri, MİT’in örgüt içerisindeki ajanları vasıtasıyla öğrenildi. MİT tarafından adım adım izlenen Akman, uygun koşulların oluşması ile düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi
Irak ve Suriye'de nokta operasyonların devam edeceği belirtiliyor.
ŞEFA AKMAN KİMDİR?
Mehmet Şefa Akman, 2005 yılında örgüte katıldı. Kuzey Irak’ta 18 yıl faaliyet gösterdi. Akman, son olarak PKK/KCK’nın öz savunma birlikleri içerisinde Kuzey Süleymaniye sözde sorumlusu olarak faaliyet gösteriyordu.
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