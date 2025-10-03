MİT'ten Metron Operasyonu: İsrail'e casusluk yapan dedektif ve avukat yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı İsrail ’e çalıştığını tespit ettiği iki kişiyi “Metron Faaliyeti” adını verdiği operasyon ile yakaladı. MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu İsrail gizli servisi MOSSAD’a çalıştıkları tespit edilen Serkan Çiçek gözaltına alındı. MİT’in yaptığı çalışmalar sonucunda, Serkan Çiçek’in İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi mensubu Faysal Rasheed ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Çiçek, Rasheed’in İsrail’in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik ajanlık faaliyetini kabul etti.

DEDEKTİFLİK BÜROSU KURDU MİT’in yaptığı çalışmalar ile asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Serkan Çiçek’in, iş hayatında çok miktarda borçlanması sonrasında ismini değiştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine Çiçek, ticareti bırakıp 2020 yılından itibaren Pandora Dedeklifliği kurarak dedektiflik yapmaya başladı. Bu arada İsrail ’e casusluk yaptığı gerekçesi ile tutuklanan, kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin temini konusunda maddi menfaat karşılığında dedektiflere yardımcı olan Musa Kuş ve Avukat Tuğrulhan Dip ile tanıştı. Serkan Çiçek, dedektiflik faaliyetleri kapsamında hem şu an tutuklu bulunan Musa Kuş hem de Avukat Tuğrulhan Dip ile çalışmalar yürüttü. MOSSAD'IN DİKKATİNİ ÇEKTİ İRTİBAT KURDULAR Dedektiflik yapan Serkan Çiçek, İsrail Gizli Servisi MOSSAD ajanlarının dikkatini çekti. MOSSAD mensubu Faysal Rasheed, kendisini yurt dışında hukuk bürosu personeli olarak tanıtarak 31.07.2025’te WhatsApp üzerinden Serkan Çiçek ile iletişime geçti.

Faysal Rasheed, Serkan Çiçek’ten Başakşehir’de yaşayan İsrail’in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik 4 günlük takip çalışması talep etti. Bu iş kapsamında, Rasheed, Serkan Çiçek’e 01.08.2025’te 4 bin USD değerinde kripto para ödemesi yaptı.



Çiçek, hedef ismi internetten araştırdığında Filistinli bir aktivist olduğunu öğrendi. Dedektiflik işlerinde destek aldığı Musa Kuş’un İsrail’e çalışması nedeni ile 19 yıl hüküm alarak tutuklandığını bile bile Çiçek, Faysal Rasheed’in teklifini kabul etti.



Serkan Çiçek, aslında MOSSAD ajanı olan Faysal Rasheed’in kendisine verdiği adrese giderek hedefteki şahsı araştırdı ancak bulamadı. Bunun üzerine kiralık daire bakma bahanesi ile 01-02.08.2025 tarihlerinde siteye girerek keşif çalışması yaptı. Ancak, Serkan Çiçek takip çalışmasında Faysal Rasheed’in istediği bilgileri toplayamadı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da konuyla ilgili açıklama geldi.

Açıklamada, MOSSAD'ın hedefindeki bazı kişiler hakkında bilgi toplayan ve bilgileri İsrail istihbaratına aktaran bir kişinin daha tespit edildiği kaydedildi.

MOSSAD CASUSU DEDEKTİFLERE BİLGİ SATAN AVUKATA OPERASYON

Bu kapsamda MOSSAD'a casusluk yapan dedektiflere bilgi satan avukat Tuğrulhan Dip de yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dip, MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu İstanbul'da gözaltına alındı.



Avukat Tuğrulhan Dip'in, MİT tarafından yakalanan ve İstanbul İl Emniyeti Müdürlüğünün gözaltına aldığı MOSSAD casusu Serkan Çiçek'in yaptığı işler için destek aldığı isimlerden biri olduğu öğrenildi.



Tuğrulhan Dip'in, sadece Serkan Çiçek'e değil, MOSSAD'a casusluk yapan birçok dedektifle çalıştığı, bunlardan birinin de İsrail'e çalışması nedeniyle 19 yıl hüküm alarak tutuklanan Musa Kuş olduğu belirlendi.



Dip'in, kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin temini konusunda maddi menfaat karşılığında dedektiflere yardımcı olduğu, oluşturduğu bir panel yani illegal sorgu sistemi üzerinden elde ettiği bilgileri para karşılığında dedektiflere sattığı tespit edildi.



Dip'in çalıştığı dedektiflerin ise aldıkları bilgileri İsrail gizli servisi MOSSAD'a teklif ettiği, casusluk faaliyetlerinde kullandığı belirlendi.