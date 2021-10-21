MİT'ten Mossad operasyonu

İsrail gizli servisi Mossad adına Türkiye’ de casusluk yapan 15 kişi yakalandı. MİT, Mossad'ın Türkiye'deki İsrail muhaliflerine yönelik faaliyetlerini tespit etti.



3'er kişilik 5 ayrı hücre bir yıl boyunca 200 kişilik MİT ekibiyle gölge gibi izlendi.

FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERİ İZLİYORLARDI



Casusların aldıkları talimatlar doğrultusunda; Filistinlilerin, Türkiye'deki üniversitelere nasıl girdiği hükümet ve belediyelerin Filistinlilere ne tür imkanlar ve kolaylıklar sağladığına yönelik çalışma yürüttükleri saptandı.



İleride savunma sanayiinde görev alabilecek yabancı öğrencilerin bilgilerinin Mossad'a servis etikleri de belirlendi. Şebekenin Türkiye'de faaliyet gösteren çeşitli dernek ve kuruluşlar hakkında araştırma yaptığı da elde edilen bilgiler arasında.



FETÖ'nün sıklıkla kullandığı metot olan umuma açık büfe ve ankesörlü telefon yöntemiyle haberleşen şebekenin ulaştığı bilgileri Mossad'la on binlerce dolar ve euro karşılığında paylaştığı anlaşıldı.

Bazı şebeke üyelerinin polise kayıp şahıs olarak bildirildiği, böylece daha kolay çalışmalarının sağlandığı da tespit edilen bilgiler arasında.



Aralarında arap kökenlilerinde bulunduğu casusların İsrail gizli servisi MOSSAD'ın saha sorumluları ile yurtdışında irtibat kurduğu da belirlendi.



7 Ekim'de terörle mücadele polislerinin 4 ilde düzenlediği operasyonla yakalanan 15 casus MİT'in uzman ekiplerince sorgulanıyor. Casusların ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın derinleşmesi bekleniyor.

