MİT'ten Mossad'a İstanbul'da operasyon. Yakalanan iki şüpheli tutuklandı

DEPOLARIN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Mehmet Budak Derya, Veysel Kerimoğlu vesilesiyle Orta Doğu ülkelerine yönelik ticari faaliyetlerini arttırdı. Yine V. Kerimoğlu sayesinde tanıştığı, İsrail'in Orta Doğu ülkelerine yönelik politikalarına muhalif Filistinliler ile sosyal ve ticari ilişkilerini geliştirdi.

Bu kişiler hakkında topladığı bilgileri İsrail servisine aktardı.

İsrail'in Gazze'yi işgal politikası çerçevesinde tesis ettiği ticari ilişkileri de kullanarak Gazze'ye giriş izni almaya çalıştı.

Gazze'de aradığı depoların fotoğraflarını İsrail istihbaratına iletti.

MOSSAD DESTEĞİYLE İŞLERİNİ BÜYÜTTÜ

Ticari faaliyetlerini mermer alanıyla kısıtlamak istemeyen Veysel Kerimoğlu, 2016 yılı başlarında Mehmet Budak Derya'ya drone parçaları ticareti yapmaları üzerine bir teklifte bulundu.

Attıkları her adımı İsrail servisine bildiren Derya, bu teklifi anında görüştüğü istihbaratçılara iletti.

İsrail servisinin de işine gelen bu girişimin ilk numuneleri de Mossad tarafından temin edildi.

Derya ve Kerimoğlu'nun birlikte drone satmaya çalıştığı Mohamed Zouari, İsrail İstihbarat Servisi tarafından Aralık 2016'da Tunus'ta suikasta uğradı.

ÜÇÜNCÜ ÜLKE GÖRÜŞMESİ

Derya, İsrail istihbaratı ile 2013'te başlayan ilişkisini bugüne kadar sürdürdü.

Bu süreç içerisinde Luis, Jesus/Jose, Dr.Roberto/Ricardo, Dan/Dennis, Mark, Elly/Emmy ve Michael kod adlı birçok istihbaratçı ile çeşitli Avrupa ülkelerinde üçüncü ülke görüşmeleri gerçekleştirdi.

YALAN MAKİNESİNE BAĞLANDI

İsrail servisi, uzun yıllardır yürüttükleri operasyonu riske atmamak adına gizliliğe son derece önem veriyordu.

Bu kapsamda, İsrail servisi Mehmet Budak Derya’ya kriptolu bir haberleşme sistemi sağladı.

Ayrıca Derya sıkı tedbirler çerçevesinde 2016 yılında bir Asya ülkesinde yalan makinesi uygulamasına tabi tutuldu. Derya testi başarı ile tamamladı.

Yalan makinesi testine girmesi sonrasında durumun ciddiyetini anlayan Mehmet Budak Derya, içinde bulunduğu faaliyet konusunda daha da hassas davranmaya başladı.

OPERASYONDA BİR ÜST AŞAMAYA GEÇTİ

İsrail servisi tarafından Derya’ya ikinci yalan makinesi testi Ağustos 2024’te bir Avrupa ülkesindeki otelde yapıldı.

İsrail'in bu testini de sorunsuz atlatan Derya, operasyonda bir üst aşamaya geçti.

Mehmet Budak Derya, İsrail İstihbarat Servisi mensuplarının talimatları doğrultusunda Türkiye ve diğer ülkelerden SIM kartları, internet modem ve router cihazları satın alarak, bunların şifre, seri numarası, üretim bilgileri ve MAC adresleri gibi bilgilerinin yer aldığı etiketlerin fotoğraflarını muhataplarına iletti.

PARAVAN ŞİRKET KURACAKKEN YAKALANDI

Ocak 2026'da yurt dışında İsrail İstihbarat Servisi görevlileri ile çok önemli bir görüşme yapan Derya'nın operasyonel amaçlarla kullanılmak üzere yurt dışında paravan bir firma kurması yönünde planlar yapıldı.

Yapılan planlamaya göre; söz konusu kurulacak paravan firmalar ile uluslararası ticari tedarik zincirine sızılması amaçlandı.

Paravan şirket aracılığı ile İsrail İstihbarat Servisi'nin belirlediği ülkelerden temin edilecek ürünlerin yine İsrail servisi tarafından nihai kullanıcının bulunduğu ülkeye sevkiyatı koordine edilecekti.

Planlamaya göre, sevkiyat sürecinde Asya ülkelerinde faaliyet gösteren yasal üç firma bulunacak ve bahse konu firmalar ile işbirliği yapılacaktı.

Bulunacak firmalardan ilki, ürünleri piyasadan temin ederek deposuna alacak ve ambalajlarını değiştirecekti.

İkinci firma ürünleri ilk firmadan teslim alarak kendi deposunda bir süre muhafaza edecekti.

Üçüncü firma ise ikinci firmadan teslim alacağı söz konusu ürünleri İsrail istihbarat servisince satılması istenen nihai kullanıcıya ait şirkete ihraç edecekti.

Derya idaresinde kurulacak paravan firmanın görevi, ürünlerin temininden ihraç aşamasına kadar olan tedarik zincirini İsrail istihbarat servisi adına yönetmekti.

Derya'nın servis görevlileri ile Ocak 2026'da yaptığı son görüşmede de bu plan çerçevesinde paravan firma için gereken banka hesabının oluşturulması, web sitesinin tasarlanması ve sosyal medya hesaplarının açılması gibi işlemler ile ortaklık yapılacak firmalara dair araştırmaları ele alındı.

Bir süredir MİT'in takibinde olan Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu; MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltına alındı.