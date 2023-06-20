MİT'ten nokta operasyon

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MİT, Terörden Arananlar Listesi’nde mavi kategoride yer alan PKK/YPG Şehba Bölge Sorumlusu Karker Tolhildan kod adlı Rıdvan Ulugana’yı Suriye/Tel Rıfat’ta etkisiz hale getirdi.

MİT, Şehba Bölge Sorumlusu Karker kod adlı Rıdvan Ulugana’yı güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirdiği ve talimatını verdiği eylemler nedeniyle öncelikli hedef olarak belirlemişti. Karker Soğaneke, Karker Tolhildan ve Tolhildan Afrin kod isimlerini de kullanan Rıdvan Ulugana, MİT tarafından hedef listesine alındı.

MİT, SAHA AJANLARINA OPERASYONU BAŞLATMA TALİMATI VERDİ

MİT’in son dönemde Suriye alanında yürüttüğü başarılı operasyonlar nedeniyle güvenlikleri konusunda son derece hassas davranan örgüt sorumluları nadir dışarı çıkmaktaydı.

MİT, örgüt içerisindeki kaynakları ile Suriye/Tel Rıfat’ta bulunduğunu bildiği Rıdvan Ulugana’nın etkisiz hale getirilmesine yönelik kapsamlı bir planlama yaptı.