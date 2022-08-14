MİT'ten operasyon: Kuzey Irak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 14.08.2022 - 12:18
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina'daki operasyonlarında 6 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün düzenlenen operasyonlarda, Hakurk'ta 4, Metina'da 2 olmak üzere 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
PENÇE OPERASYONLARI BÖLGESİNDE 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı da, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
SURİYE'NİN KUZEYİNDE SALDIRI GİRİŞİMİNDEKİ 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlık ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerine taciz ateşi açan 4 YPG'li teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.