MİT'ten operasyon: Yunanistan adına casusluk yapan kişi yakalandı

Yunanistan'la yaşanan gerginlik devam ederken, MİT dikkat çeken bir operasyona imza attı. TSK'ya yönelik bilgileri, Yunan istihbaratına aktardığı belirlenen Yunan vatandaşı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 25.06.2022 - 15:17

MİT'ten operasyon: Yunanistan adına casusluk yapan kişi yakalandı

Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) adına 'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, yaptığı araştırmalar sonucu EYP'nin Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara'yı Türkiye’ye yönelik casus olarak kullandığını ortaya çıkardı.

Yunan casusu Ampara'nın Türkiye seyahatlerinde iş insanı gibi davrandığı ve ticaret adı altında casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlendi.

MİT'in operasyonuyla yakalanan Ampara'nın sınırdaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları hakkında bilgi derleyerek Yunan istihbaratına aktardığı, Türkiye'deki Suriyeliler ve Yunanistan'a yerleşen FETÖ’ye müzahir iş insanlarıyla ilgili EYP’nin talimatı doğrultusunda araştırmalar yaptığı belirlendi.

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