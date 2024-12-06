MİT'ten PKK/KCK operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'deki sözde sorumlularından Serhat Özmen'i yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

MİT'ten PKK/KCK operasyonu

Terörle mücadele operasyonları sürüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; MİT, terör örgütü /KCK'nın 'deki yapılanmasının sözde sorumlularından "Yılmaz" kod adlı Serhat Özmen'in yurt dışındaki yerini belirledi.

MİT'in operasyonuyla yakalanan Suriye istihbarat sorumlusu Özmen, 'ye getirildi.

örgütüne 2014'te katılan Özmen'in, birçok bölgede silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Özmen'in, Suriye'nin ardından 2023'ün başından itibaren Irak'taki örgüt yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtildi.

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