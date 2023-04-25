MİT'ten PKK/YPG'ye Kamışlı'da nokta operasyon

MİT, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka sorumlularından Mehmet Sarı'yı Suriye Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten PKK/YPG'ye Kamışlı'da nokta operasyon
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’deki örgütsel eylemlere katılmasının ardından 2014’de Suriye alanına geçen Mehmet Sarı’nın son olarak PKK’nın lider kadrosu ile irtibatlı bir şekilde Rakka alanında üst düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

MİT'ten PKK/YPG'ye Kamışlı'da nokta operasyon - 1

MİT, Mehmet Sarı’nın Kamışlı’daki faaliyetlerini takibe aldı ve operasyon için uygun zamanı bekledi.

PKK/YPG mensubu Baran Kurtay kod adlı Mehmet Sarı, Suriye Kamışlı bölgesinde 14 Nisan 2023 tarihinde MİT’in özel ekibi tarafından düzenlenen çok gizli bir nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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