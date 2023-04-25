MİT'ten PKK/YPG'ye Kamışlı'da nokta operasyon

MİT, Mehmet Sarı’nın Kamışlı’daki faaliyetlerini takibe aldı ve operasyon için uygun zamanı bekledi.



PKK/YPG mensubu Baran Kurtay kod adlı Mehmet Sarı, Suriye Kamışlı bölgesinde 14 Nisan 2023 tarihinde MİT’in özel ekibi tarafından düzenlenen çok gizli bir nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.