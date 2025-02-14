MİT'ten PKK'nın Fransa yapılanmasına operasyon

Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, düzenlediği ortak operasyon ile terör örgütü PKK/KCK’nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere’yi İstanbul’da yakaladı.



​Uzun süredir MİT’in takibi altında olan Medeni Altundere’nin, örgütün Fransa yapılanmasında propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.



Altundere’nin, Fransa ve Almanya’da PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem, etkinlik ve terörist cenazelerine aktif katılım sağladığı belirlendi.



İstanbul’da olduğu tespit edilen PKK/KCK’lı Altundere, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu ile gözaltına alındı. Altundere, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.