MİT'ten PKK'nın Fransa yapılanmasına operasyon

SON DAKİKA HABERİ: MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, düzenlediği ortak operasyon ile terör örgütü PKK/KCK’nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere'yi İstanbul’da yakaladı

MİT'ten PKK'nın Fransa yapılanmasına operasyon

Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, düzenlediği ortak operasyon ile terör örgütü /KCK’nın yapılanmasında yer alan Medeni Altundere’yi İstanbul’da yakaladı.

​Uzun süredir MİT’in takibi altında olan Medeni Altundere’nin, örgütün Fransa yapılanmasında propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.

Altundere’nin, Fransa ve Almanya’da PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem, etkinlik ve terörist cenazelerine aktif katılım sağladığı belirlendi.

İstanbul’da olduğu tespit edilen PKK/KCK’lı Altundere, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu ile gözaltına alındı. Altundere, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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