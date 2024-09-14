MİT'ten Santa Maria operasyonı

Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak'taki saldırının planlayıcılarından olan ve kullanılan silahı temin eden Viskhan Soltamatiov MİT'in çalışmaları sonucu İstanbul'da yakalandı.

MİT'ten Santa Maria operasyonı
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı, Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yönelik saldırı ile ilgili yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde, DAEŞ'lİ terörist Viskhan Soltamatiov’un Afganistan’daki DAEŞ yapılanması olan Horasan Vilayeti’ne (ISKP) bağlı olarak ’ye yönelik faaliyet gösterdiği tespit etti.

Santa Maria İtalyan Kilisesi saldırısının planlayıcılarından biri olan ve suç aletini temin eden DAEŞ'li terörist Viskhan Soltamatiov İstanbul'da yakalandı.

Terörist Soltamatiov verdiği ifadede örgütle ilgili önemli bilgiler de öğrenildi. Terörist ifadesinde Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırı öncesi planlamaları ve ISKP’nin adam kazanma, finans ve lojistik faaliyetlerine ilişkin hususları aktardı.

MİT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Aralık 2023’te DAEŞ'li Türkiye’deki sinagog ve kiliselerin yanı sıra Irak Büyükelçiliği’ne yönelik eylem planlamaları engellenmiş, çok sayıda şüphelinin yakalanması, örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi ve Türkiye’ye yönelik planlarının akamete uğratılması sağlanmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Restoranlar fiyatları sabitlesin çağrısı | "Üç müşteriden birini kaybettik"

TÜRKİYE HABERLERİ

Balıkesir'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

Film gibi olay! Fotoğraf makinesini kargocu kıyafetli dolandırıcıya kaptırdı

Film gibi olay! Fotoğraf makinesini kargocu kıyafetli dolandırıcıya kaptırdı

Otobüste uyuşturucu maddeyle yakalandı

Otobüste uyuşturucu maddeyle yakalandı

OGM'nin orman yangınlarıyla mücadele için yapacağı mal ve hizmet alımlarının esasları belirlendi

OGM'nin orman yangınlarıyla mücadele için yapacağı mal ve hizmet alımlarının esasları belirlendi

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Muğla'ya gelen turist sayısı 2,5 milyona yaklaştı

Muğla'ya gelen turist sayısı 2,5 milyona yaklaştı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...