MİT'ten Santa Maria operasyonı

Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı, Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yönelik saldırı ile ilgili yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde, DAEŞ'lİ terörist Viskhan Soltamatiov’un Afganistan’daki DAEŞ yapılanması olan Horasan Vilayeti’ne (ISKP) bağlı olarak Türkiye’ye yönelik faaliyet gösterdiği tespit etti.



Santa Maria İtalyan Kilisesi saldırısının planlayıcılarından biri olan ve suç aletini temin eden DAEŞ'li terörist Viskhan Soltamatiov İstanbul'da yakalandı.



Terörist Soltamatiov verdiği ifadede örgütle ilgili önemli bilgiler de öğrenildi. Terörist ifadesinde Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırı öncesi planlamaları ve ISKP’nin adam kazanma, finans ve lojistik faaliyetlerine ilişkin hususları aktardı.



MİT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Aralık 2023’te DAEŞ'li Türkiye’deki sinagog ve kiliselerin yanı sıra Irak Büyükelçiliği’ne yönelik eylem planlamaları engellenmiş, çok sayıda şüphelinin yakalanması, örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi ve Türkiye’ye yönelik planlarının akamete uğratılması sağlanmıştı.