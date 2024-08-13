MİT’ten siber operasyon: Casusluk şebekesi çökertildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ortak operasyon düzenledi. Operasyonda dünya genelinde binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren siber casusluk ağı çökertildi.

MİT’ten siber operasyon: Casusluk şebekesi çökertildi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile birlikte bir siber casusluk şebekesine yönelik ortak bir operasyon düzenlendi.

Operasyonda, ’nin de içinde olduğu dünya genelinde binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren siber casusluk ağı düzenlenen operasyonla çökertildi, 11 kişi yakalandı.

VERİLERİ TERÖR ÖRGÜTLERİYLE PAYLAŞTILAR

MİT’in elde ettiği istihbarata göre, yurtdışı uzantıları da olan siber casusluk ağının birçok ülkeden ele geçirdikleri kişisel verileri terör örgütleri dahil, talep eden herkesle paylaştığı tespit edildi.

MİT’in uzun süredir takip ettiği casusluk şebekesinin, özellikle terör örgütleri için hayati önem taşıyan bilgileri sağladığı belirlendi.

İNTERNET SİTELERİ ERİŞİME KAPATILDI

kapsamında, örgüt üyeleri tutuklanarak cezaevine gönderilirken çok sayıda internet sitesi de erişime kapatıldı.

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