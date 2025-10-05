MİT'ten siber suç örgütüne operasyon: PTT ve HGS adını kullanmışlar

MİT’in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, şüphelilerin Android işletim sistemine sahip mobil cihazlara zararlı yazılımlar yükledikleri belirlendi.



Bu zararlı yazılımlar sayesinde cihazlar üzerinde tam kontrol sağlanarak vatandaşların bilgisi dışında üçüncü kişilere "Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) borcunuz var" ve "PTT kargo teslim alınmamış kargonuz var" içerikli sahte SMS’ler gönderildiği tespit edildi.



Bu mesajlardaki bağlantılar üzerinden vatandaşların sahte internet sitelerine yönlendirilerek kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği

6 aylık izleme sonucu deşifre edildi.

MASAK DEVREYE GİRDİ



Bu süreçte çok sayıda banka ve kripto para hesabı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelendi.



Yapılan teknik ve fiziki takiplerle örgütün yapısı, bağlantıları ve kullandıkları yöntemler ortaya çıkarıldı.



ELDE EDİLEN GELİR KRİPTO PARAYA ÇEVRİLMİŞ



Siber suç örgütünün, Gürcistan’da bulunan uzantıları vasıtasıyla Telegram kanalları üzerinden yönlendirildiği, buradaki hesaplar aracılığıyla elde edilen gelirlerin uluslararası transfer ve kripto paraya çevrilerek aklandığı tespit edildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON



Soruşturma kapsamında tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkâri illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Gerçekleştirilen şafak operasyonlarında toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 10’u tutuklandı, 2’si serbest bırakıldı.