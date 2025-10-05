MİT'ten siber suç örgütüne operasyon: PTT ve HGS adını kullanmışlar

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PTT ve HGS adı kullanılarak vatandaşları dolandıran organize siber suç örgütüne operasyon düzenledi. 10 şüpheli tutuklandı.

MİT’in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, şüphelilerin Android işletim sistemine sahip mobil cihazlara zararlı yazılımlar yükledikleri belirlendi.

Bu zararlı yazılımlar sayesinde cihazlar üzerinde tam kontrol sağlanarak vatandaşların bilgisi dışında üçüncü kişilere "Hızlı Geçiş Sistemi () borcunuz var" ve " kargo teslim alınmamış kargonuz var" içerikli sahte SMS’ler gönderildiği tespit edildi.

Bu mesajlardaki bağlantılar üzerinden vatandaşların sahte internet sitelerine yönlendirilerek kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği
6 aylık izleme sonucu deşifre edildi.

MASAK DEVREYE GİRDİ

Bu süreçte çok sayıda banka ve kripto para hesabı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelendi.

Yapılan teknik ve fiziki takiplerle örgütün yapısı, bağlantıları ve kullandıkları yöntemler ortaya çıkarıldı.

ELDE EDİLEN GELİR KRİPTO PARAYA ÇEVRİLMİŞ

Siber suç örgütünün, Gürcistan’da bulunan uzantıları vasıtasıyla Telegram kanalları üzerinden yönlendirildiği, buradaki hesaplar aracılığıyla elde edilen gelirlerin uluslararası transfer ve kripto paraya çevrilerek aklandığı tespit edildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkâri illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen şafak operasyonlarında toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 10’u tutuklandı, 2’si serbest bırakıldı.

MİT'ten siber suç örgütüne operasyon: PTT ve HGS adını kullanmışlar - 1 Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, kripto para cüzdanı, nakit para ve döviz ele geçirildi.

318 İNTERNET SİTESİ KAPATILDI

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, oltalama saldırılarında ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen 318 internet sitesi ele geçirilerek erişime kapatıldı.

MİT'ten siber suç örgütüne operasyon: PTT ve HGS adını kullanmışlar - 2 Operasyonda ayrıca, siber suç örgütünün mobil telefonlara yüklediği zararlı yazılımları yönetmek amacıyla kullandığı özel kontrol paneli de ele geçirildi

PANEL ELE GEÇİRİLDİ

Bu panel vasıtasıyla telefonların tamamen kontrol altına alındığı, kullanıcıların bilgisi dışında üçüncü kişilere SMS gönderilebildiği, gelen ve giden çağrıların yönlendirilebildiği, cihazın kamerası ve ekranının uzaktan izlenebildiği ve anlık konum bilgilerinin takip edilebildiği tespit edildi.

Ayrıca yazılımın, klavye tuşlamalarını kaydederek şifreler ve tek kullanımlık doğrulama kodları gibi en hassas bilgileri saldırganlara ilettiği belirlendi.

Bu yöntemle saldırıların yalnızca para amaçlı olmadığı; anlık konum takibiyle hedeflerin izlendiği, kamera görüntüleri kullanılarak şantaj yapıldığı ve binlerce vatandaşın kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği anlaşıldı.

Faaliyetlerin örgütün yurt dışındaki uzantıları üzerinden koordine edilerek casusluk amacıyla da kullanıldığı tespit edildi.

