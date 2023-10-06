MİT'ten Sincar'da nokta operasyon

Terör örgütü PKK'nın suikast birim sorumlusu İlyas Biro Eli, Kuzey Irak'ta MİT operasyonu ile etkisiz hale getirildi.



MİT, TSK’nın bölgedeki üslerine yönelik saldırılarda sözkonusu teröristin kadro ve malzeme desteği verdiği bilgisine ulaştı.

İlyas Biro Eli'nin güvenlik güçleri ve sivillere yönelik suikast eylemlerini organize ettiği, bu eylemleri gerçekleştirecek teröristleri seçtiği de tespit edildi.

Terörist " öncelikli etkisiz hale getirilecekler" listesine dahil edildi.

Saha ajanlarının teröristin yeni bir saldırı planladığı bilgisine ulaşması üzerine düğmeye basıldı.

''Çiya Fekir'' kod adlı İlyas Biro Eli ve beraberindekiler Sincan'da etkisiz hale getirildi.

