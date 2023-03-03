MİT'ten Sincar'da nokta operasyon

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PKK/KCK-YBŞ sözde Sincar Askeri Kanat Sorumlusu ‘Çeko Pir’ kod adlı Saad Ali Bedel, MİT’in Irak Sincar’da gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine yönelik eylemlere bizzat katıldığı ve Sincar'da MİT'e karşı örgüt tarafından organize edilen faaliyetlerin elebaşılığını yaptığı belirlenen Ceko Pir kod adlı terörist Ali Bedel takibe alındı.

Bedel'in Sincar'daki faaliyetlerini takip için özel ekip görevlendiren MİT, teröristin Yezidi halk ile iç içe yaşadığını tespit etti.

