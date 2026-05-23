MİT'ten sınır ötesi DAEŞ operasyonu. Kırmızı bültenle aranıyordu, Suriye'de yakalandılar

Milli İstihbarat Teşkilatı , sınır ötesinde DAEŞ 'e yönelik bir operasyona imza attı.

MİT’in istihbari çalışmaları sonucunda, Türkiye ’den Suriye ’ye geçerek DAEŞ terör örgütüne katılan Türk kökenli şüpheliler tespit edildi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu bu şüphelilerin DAEŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği ortaya çıkarıldı. Ayrıca söz konusu şüphelilerin geçmişte Türkiye’de gerçekleştirilen birçok terör eylemi içerisinde yer aldığı da belirlendi.

ANKARA GARI SALDIRISININ FAİLLERİ İLE BAĞLANTILI OLDUKLARI BELİRLENDİ

Yakalanan DAEŞ'li 10 teröristten birinin, 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleri ile bağlantılı olduğu da ortaya çıktı.