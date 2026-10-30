MİT'ten sınır ötesi operasyon. DAEŞ'li terörist yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT ) terör örgütü DAEŞ mensubu Uğur Bahadır'ı sınır ötesi operasyonla yakalayıp Türkiye 'ye getirdi.

MİT'in istihbarı çalışmaları sonucu DAEŞ'li terörist Uğur Bahadır'ın Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına geçiş yaptığı tespit edildi. Bu tespit üzerine harekete geçen MİT, teröristin birçok kampta farklı görevler yürüttüğünü belirledi.

YAKALANIP TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

MİT'in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, Abdullah kod adlı Uğur Bahadır'a yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Terörist Uğur Bahadır, Afganistan-Pakistan alanında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Bahadır'ı örgüte yönlendiren ismin ise 2025 yılı başında yakalanan Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altun olduğu belirlendi .