MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından terörist Gülistan Tekik'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon

MİT, 'ın kuzeyinde yeni bir nokta operasyona imza attı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; MİT, terör örgütüne 1998'de katılan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranma/yakalama kaydı bulunan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Pelin Batman" kod adlı terörist Gülistan Tekik'in, Irak'ın Süleymaniye kentinde olduğu istihbaratını aldı.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK elebaşlarından Murat Karayılan'ın özel talimatıyla adına sahte kimlik düzenlendiği belirlenen Tekik, MİT tarafından takibe alındıktan sonra nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Tekik'in, Süleymaniye'de Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) de desteğiyle terör örgütünün propaganda ve dezenformasyon çalışmalarını yürüttüğü, örgüt ideolojisini yaymak ve örgüte katılımı artırmakla ilgili faaliyette bulunduğu tespit edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Korku evine giden çocuk korkudan böyle bayıldı

TÜRKİYE HABERLERİ

Edirne'de 28 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 28 kaçak göçmen yakalandı

Anadolu Otoyolu’nda Ankara yönünü durduran kaza: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu’nda Ankara yönünü durduran kaza: 6 yaralı

Maltepe'de kontrolden çıkan otomobil yan yattı

Maltepe'de kontrolden çıkan otomobil yan yattı

70 yaşında üniversiteden mezun oldu

70 yaşında üniversiteden mezun oldu

Sinop'ta denizde erkek cesedi bulundu

Sinop'ta denizde erkek cesedi bulundu

İstanbullular dikkat! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bu yollar trafiğe kapatılacak

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...