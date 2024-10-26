MİT'ten Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 157 bölgeye operasyon

MİT, 23-26 Ekim 2024 tarihleri arasında Suriye ve Irak’ın kuzeyinde PKK/YPG’ye ait toplam 157 noktaya operasyon gerçekleştirdi.

MİT'ten Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 157 bölgeye operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, 23.10.2024 tarihinde TUSAŞ’a yönelik PKK tarafından gerçekleştirilen terör eylemi sonrasında, ve ’ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, MİT tarafından 23-26.10.2024 tarihleri arasında Suriye ve Irak’ın kuzeyinde PKK/YPG’ye ait toplam 157 noktaya gerçekleştirdi.

Özellikle PKK/YPG’nin savunma sanayi tesisleri öncelikli olarak hedef alınırken, hedefler arasında örgüt karargahları, askeri eğitim kampları, lojistik/teknik depolar ile silah/mühimmat depoları yer alıyor.

MİT’in gerçekleştirdiği harekatta, ’nin savunma sanayi kuruluşlarının ürettiği yerli ve milli ürünler aktif olarak kullanılmış olup, TUSAŞ üretimi ANKA SİHA’lara özellikle görev veriliyor.

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