MİT'ten Suriye'de DAEŞ operasyonu: 2 terörist yakalandı

Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DAEŞ mensupları, MİT tarafından Suriye’de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.04.2022 - 14:24

MİT'ten Suriye'de DAEŞ operasyonu: 2 terörist yakalandı

MİT tarafından 'de gerçekleştirilen operasyonla 2 DAEŞ üyesi 'ye getirildi.

MİT'in yerel istihbarat faaliyetleri neticesinde yakalanan DAEŞ üyeleri Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, Hatay İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Yakalanan teröristler verdikleri ön ifadelerde, Türkiye'ye ve Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) varlığına eylem planladıklarını ifade etti.


Teröristler ayrıca bölgedeki DAEŞ mensuplarına da yardım ettiklerini belirtti.

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