MİT'ten Suriye'de DAEŞ operasyonu: 2 terörist yakalandı

Haberler - Anadolu Ajansı 18.04.2022 - 14:24
MİT tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla 2 DAEŞ üyesi Türkiye'ye getirildi.
MİT'in yerel istihbarat faaliyetleri neticesinde yakalanan DAEŞ üyeleri Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, Hatay İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Yakalanan teröristler verdikleri ön ifadelerde, Türkiye'ye ve Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) varlığına eylem planladıklarını ifade etti.
Teröristler ayrıca bölgedeki DAEŞ mensuplarına da yardım ettiklerini belirtti.