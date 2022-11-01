MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu Ersin Şahin'i, Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
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MİT'ten Suriye'de nokta operasyon - 1 Etkisiz hale getirilen terörist Ersin Şahin

MİT, örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlusuna 'de nokta operasyon düzenledi.
 
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2014 yılında terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması YDG-H bünyesinde terör faaliyetine başlayan ve ardından Irak kırsalına geçen "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin'in, 2017 yılından bu yana terör örgütü PKK/YPG bünyesinde Suriye'de olduğu belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik silahlı ve bombalı eylem talimatlarını veren örgütün sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu Şahin, MİT'in sınır hattında düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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