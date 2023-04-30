MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Suriye'nin kuzeyindeki operasyonunda, terör örgütü PKK/YPG'nin askeri istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

MİT, metropollerde eylem talimatını veren örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah'ı 'nin kuzeyindeki Aynularab'da etkisiz hale getirdi.

MİT, Mazlum Karamod kod adlı Sabri Abdullah’ın uzun süre önce harekat bölgelerindeki askerlere ve ’ye yönelik eylem organizasyonlarının yanı sıra örgüte muhalif şahısların etkisiz hale getirilmesi/kaçırılması, Türkiye’ye yönelik istihbarat toplanma ve silahlı eylem planlama/yönlendirme faaliyetlerini yönettiğini tespit etti.

Bunun üzerine Mazlum Karamok kod adlı Sabri Abdullah’ı etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil etti.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon - 1

MİT’İN SAHA AJANLARI FİZİKİ TAKİBE BAŞLADI

İlk olarak 2018’de MİTin gerçekleştirdiği operasyonda yaralı kurtulması üzerine PKK/YPG mensupları, Mazlum Karamok'u korumak amacıyla öldüğü yönünde bilgi yaymaya başladı.

MİT tarafından Mazlum Karamok kod adlı Sabri Abdullah’ın sağ olduğu ve YPG/SEL sorumluluğuna getirilip Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin’in talimatıyla MİT mensuplarına yönelik eylem hazırlığı yapmaya başladığı da tespit edildi.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon - 2 Etkisiz hale getirilen terörist Sabri Abdullah

Faaliyetleri takibe alınan Mazlum Karamok, son olarak metropollerde gerçekleştirilecek eylemlerin planlanması ve organize edilmesi faaliyetlerini yönetiyordu.

Bu kapsamda öncelikli hedef olarak belirlenen Mazlum Karamok kod, saha ajanları tarafından Aynularab'datakibe alındı. Mazlum Karamok örgütsel görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Aynularab'da iken, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

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