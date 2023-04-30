MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

Faaliyetleri takibe alınan Mazlum Karamok, son olarak metropollerde gerçekleştirilecek eylemlerin planlanması ve organize edilmesi faaliyetlerini yönetiyordu.



Bu kapsamda öncelikli hedef olarak belirlenen Mazlum Karamok kod, saha ajanları tarafından Aynularab'datakibe alındı. Mazlum Karamok örgütsel görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Aynularab'da iken, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

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