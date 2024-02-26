MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

Suriye’den Türkiye’ye sızmaya çalışan PKK’lı Hüda El Tuma, MİT'in sağladığı istihbaratla yakalandı.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hüda El Tuma Barış Pınarı Harekatı Alanı’nda yer alan Mebruke’den ’ye geçmeye çalıştı..

PKK’lı Hüda El Tuma, MİT’in sağladığı istihbarat ile Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yakalanan terörist,,Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde askeri cezaevine gönderildi.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon - 1

Terör örgütüne 2019 yılında katılan teröristin Haseke, Ayn El Arab ve Şeddadi’de eğitim aldığı tespit edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...