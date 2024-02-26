MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hüda El Tuma Barış Pınarı Harekatı Alanı’nda yer alan Mebruke’den Türkiye’ye geçmeye çalıştı..
PKK’lı Hüda El Tuma, MİT’in sağladığı istihbarat ile Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yakalanan terörist,,Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde askeri cezaevine gönderildi.
Terör örgütüne 2019 yılında katılan teröristin Haseke, Ayn El Arab ve Şeddadi’de eğitim aldığı tespit edildi.
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