MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Suriye yapılanması sorumlularından terörist Şiraz Ömer'i Suriye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT, PKK/YPG'nin sözde yöneticisine Suriye'de nokta operasyon düzenledi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in hedef listesinde yer alan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Suriye yapılanması sorumlularından "Sözdar Afrin" kod adlı Şiraz Ömer'in istihbari çalışmalar sonucu yeri tespit edildi.
Terör örgütü PKK/YPG'nin mali yapılanması içinde sözde yönetici olan ve MİT tarafından takibe alınan Ömer, Suriye'de Rumeylan-Malikiye yolunda gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
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