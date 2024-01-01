MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanındaki Türk güvenlik güçlerine eylem hazırlığında olan terör örgütü DAEŞ'in sözde sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı.



MİT, Abdullah El Cündi'nin Suriye'de bulunan Türk güvenlik güçlerine ait araçlara eylem planladığını tespit etti.



Bu istihbarat üzerine operasyon için düğmeye basıldı.



MİT Başkanlığınca sağlanan istihbari destek ile Suriye Milli Ordusu’na bağlı güvenlik güçleri, Fırat Kalkanı Harekatı alanı içerisindeki El Bab’da operasyon düzenledi. El Cündi sağ olarak ele geçirildi.



Terörist ifadesinde eylem hazırlığını itiraf etti, örgüt mensuplarına ilişkin bilgileri de verdi.



Operasyonla, DAEŞ'in eylem planlamaları deşifre edildi. Örgüte ait çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

