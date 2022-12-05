MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Suriye'nin kuzeyindeki operasyonunda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından Siham Mislih etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
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MİT'ten Suriye'de nokta operasyon - 1 Etkisiz hale getirilen terörist

MİT, 'nin kuzeyinde önemli bir operasyona daha imza attı.

PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu Siham Mislih, etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize etti.

Teröristin kendisine bağlı unsurlarla dogrudan sabotaj eylemlerine katıldığı da tespit edildi.

Eylemleri azmettiren Siham Mislih, bir süredir MİT'in hedef listesindeydi.

Ayn İsa'daki yerel kaynaklar vasıtasıyla takibe alınan terörist, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

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