MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

Ciwana Heso

MİT, Suriye'nin kuzeyinde önemli bir operasyona daha imza attı.



PKK/YAT sözde Cezire bölge sorumlusu Roj Habur kod adlı Ciwana Heso etkisiz hale getirildi.



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Roj Habur kod isimli terörist, özel askeri eğitimlerini Suriye'de bulunan ABD güçlerinden aldığı ortaya çıktı.

Faaliyetleri dolayısıyla MİT'in hedef listesine giren terörist, sızdırılan saha ajanlarını tarafından takibe alındı. Uzun süre izlenen Roj Habur kod Ciwana HESO en uygun zamanda gerçekleştirilen operasyon neticesinde korumaları ile birlikte etkisiz hale getirildi.



YAT, PKK'nın Suriye'deki özel güç birliği olarak faaliyet yürütüyor ve sınır hattındaki güvenlik güçlerimize sızma, pusu vb. eylemleri organize ediyor.