MİT'ten Suriye'de operasyon: DAEŞ'in sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' yakalandı

MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan DAEŞ'in sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Ebu Usame el Türki kod adlı Kasım Güler'in, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçerek sansasyonel eylem yapmayı planladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan Güler, Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak sorgulanmak üzere Türkiye'ye getirildi.

PATLAYICILARLA TÜRKİYE'YE GEÇME HAZIRLIĞINDAYDI



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü DAEŞ üyesi Kasım Güler'in silah ve patlayıcılarla yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçme hazırlığında olduğu belirlendi.

KIRMIZI KATEGORİDE YAKALANAN İLK DAEŞ'Lİ

Kırmızı kategoride aranıp yakalanan ilk DAEŞ mensubu olduğu bildirilen Kasım Güler'in üzerinden çok sayıda örgütsel doküman ile gizli bilgiler de ele geçirildi.



Güler'in 2008-2010 yılları arasında Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek çatışma alanlarında faaliyet gösterdiği, 2014'te DAEŞ'e katıldığı öğrenildi.

RUSYA, AVRUPA VE TÜRKİYE MALİ SORUMLUSU



Örgüt içerisinde üst düzey görevlerde yer aldığı ifade edilen Kasım Güler'in, DAEŞ'in sözde Rusya, Avrupa ve Türkiye mali sorumlusu da olduğu belirlendi.