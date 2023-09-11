MİT’ten Suriye’nin kuzeyinde nokta operasyon

Suriye’de faaliyetlerini sürdüren terörist, örgüt bünyesindeki eylem ve silahlı eğitim sorumlularındandı.



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Muhtesim Akyürek, PKK/YPG’nin eğitim faaliyetleri bakımından önemli bir örgüt yöneticisiydi.



Söz konusu örgüt mensubunun etkisiz hale getirilmesiyle PKK’nın bölgedeki eğitim faaliyetlerin sekteye uğrayacağı belirtildi.