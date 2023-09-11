MİT’ten Suriye’nin kuzeyinde nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye’nin kuzeyinde bulunan Amude’de terör örgütü PKK/YPG’nin sözde askeri eğitim sorumlusu Muhtesim Akyürek’e yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda sözde eğitim Akyürek sorumlusu etkisiz hale getirildi.
2015 yılında örgütün kırsal yapılanmasına katılan Muhtesim Akyürek, bu süreçte ideolojik ve silahlı eğitim aldı.
Suriye’de faaliyetlerini sürdüren terörist, örgüt bünyesindeki eylem ve silahlı eğitim sorumlularındandı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Muhtesim Akyürek, PKK/YPG’nin eğitim faaliyetleri bakımından önemli bir örgüt yöneticisiydi.
Söz konusu örgüt mensubunun etkisiz hale getirilmesiyle PKK’nın bölgedeki eğitim faaliyetlerin sekteye uğrayacağı belirtildi.
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