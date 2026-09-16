MİT'ten yazılım şirketine operasyon. Sendikalara hizmet veriyor

Milli İstihbarat Teşkilatı, koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) ile Jandarma Genel Komutanlığı’nın (JGK) ortak çalışmaları sonucunda, sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli “Aydo Yazılım” adlı şirkete operasyon düzenlendi.



Ankara merkezli düzenlenen operasyonda şirket sahibi ile çalışanlarından oluşan 5 şüpheli gözaltına alındı.



Ankara’daki ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu.



SENDİKA YAZILIMLARINA SORGU ARAYÜZÜ EKLENDİ



MİT’in istihbari çalışmalar sonucunda, Aydo Yazılım tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına, sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesine imkân sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi.



Yapılan incelemelerde, geçmiş dönemlerde çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri setlerinin söz konusu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi. T.C. kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarla kişilere ait kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin arka planındaki veri tabanlarında ise çok daha geniş kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptandı.



Sorgu sisteminin, sendikalara üye eklenmesi sırasında üyelik bilgilerinin tamamlanmasında kullanıldığı belirlenirken, veri tabanlarında 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtların da bulunduğu ortaya çıkarıldı. Bu durum üzerine, geniş kapsamlı veri havuzunun hangi amaçlarla kullanıldığına yönelik incelemeler derinleştirildi.